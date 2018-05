Målt til 124 km/t i 80-sonen i Okstadbakken i natt

Her vil politikerne samle all russen i Trondheim

Politiet avholdt fartskontroll i Okstadbakken i natt, og den høyeste målingen var på 124 km/t i 80-sonen. Det ble delt ut to forenklede forelegg, men også to personer blir anmeldt etter at de ikke ville vedta forenklet forelegg.

Hva kan være årsak til at man velger å ikke vedta et forenklet forelegg?

- Forenklet forelegg er noe man får tilbud om. Når det ikke vedtas, skrives det anmeldelse. Og vedkommende blir eventuelt innkalt til avhør, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Å ikke vedta et forenklet kan skyldes at man bestrider fartsmålingen, eller helt andre forhold. Å ha holdt 124 km/t i en 80-sone, kan ifølge Lovdata.no gjøre at man taper føreretten for mellom fem og åtte måneder.