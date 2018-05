Slik markeres frigjøringsdagen i Trondheim

Her vil politikerne samle all russen i Trondheim

Saken oppdateres.

Frigjøringsdagen 8. mai, som er offisiell flaggdag, blir markert med blant annet kransnedleggelse og salutt på Kristiansten festning.

Nasjonal veterandag

8. mai har også siden 2011 blitt markert som nasjonal veterandag. På denne dagen hedres alle veteraner for deres innsats, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.

Datoen regnes vanligvis også som de alliertes seiersdag i Europa da den tyske hæren overga seg, krigen i Europa var over og Adolf Hitlers Tredje rike opphørte.

Slik markeres frigjøringsdagen

10.30 Markering ved Krigsseilermonumentet ved Tavern på Solsiden. Veterankompani fra Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) og Luftforsvarets musikkorps deltar. Taler og kransnedleggelse.



11.45 Markering ved Kristiansten festning. Kransnedleggelse og diktlesning av elever ved Blussuvoll ungdomsskole.



12.00 Salutt og overflygning ved Kristiansten festning.



13.00 Gudstjeneste i Nidaros domkirke ved skoleprest på Luftkrigsskolen, major Frode Lagset.



14.00: Markering ved minnesmerket for frihetskampens ofre i domkirkegården. Taler ved blant andre fiskeriminister Per Sandberg og ordfører Rita Ottervik. Kransnedleggelse.



16.00 Veteranmarkering i Nidaros domkirke for inviterte gjester. Påfølgende mottakelse i Erkebispegården.

19.00 Kransnedleggelse og tale ved minnesmerke for sabotasjeaksjonene mot Thamshamn banen ved Klinglien mellom Svorkmo og Løkken. Representanter fra Luftkrigsskolen/ NVIO deltar med tale og kransnedleggelse. Påfølgende foredrag fra Sør-Sudan på grendehuset på Svorkmo.

Kilde: NVIO