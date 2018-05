Saken oppdateres.

Brannvesenet opplyser overfor Adresseavisen at det er full overtenning i en låve ved Jonsvatnet.

- Det kan se ut som at det blir med låven, og at det ikke sprer seg til skogen rundt. Det er meldt om at det står en snøscooter og en bil inne i låven, forteller Frank Indergård ved Midt-Norge 110-sentral.

Meldes om full overtenning av fjøset, trolig ikke dyr i fjøset https://t.co/OyRoHs29oh — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 10. mai 2018

