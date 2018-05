Fortsatt alvorlig for brødre etter drukningsulykke i Nidelva

To norske spillere på All Star-laget – Nora Mørk ute

Fortsatt alvorlig for to brødre som ble reddet opp av Nidelva

Saken oppdateres.

Tilstanden er fortsatt alvorlig for de to brødrene på 17 og 20 år som ble hentet opp av Nidelva i Trondheim etter å ha ligget 20 og 30 minutter under vann.

St. Olavs hospital opplyser fredag ettermiddag at tilstanden er uendret for de to brødrene etter ulykken torsdag ettermiddag. Det betyr at tilstanden til den yngste av brødrene er alvorlig, men stabil. Tilstanden til den eldste er meget alvorlig, men stabil.

De to ble funnet i Nidelva etter at vitner opplyste at de hadde sett en person ligge i elva like etter klokken 15 torsdag. Kort tid etter ble to menn funnet og hentet opp. Hendelsen skjedde like i nærheten av Gamle Bybro.

Politiets innsatsleder på stedet opplyste at den ene hadde ligget under vann i 20 minutter, den andre i opp til 30 minutter.

– Det som trolig er skjedd, er at en kar gikk ut i vannet og ble tatt av strømmen. Så forsøkte den andre å hjelpe til, men så ble han også tatt, sa operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet advarer på det sterkeste folk mot å bade i Nidelva på grunn av sterk strøm.

