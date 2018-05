Fortsatt alvorlig for to brødre som ble reddet opp av Nidelva

Skulle kjøpe burger - tatt for promillekjøring på Tiller

Saken oppdateres.

Fredag morgen opplyser St. Olavs hospital at tilstanden er uendret for de to unge mennene som måtte reddes opp fra Nidelva torsdag 10. mai.

Den ene, en mann på 20 år, er meget alvorlig skadd, og tilstanden er ustabil.

Tilstanden til broren, en mann på 18 år, betegnes som alvorlig, men stabil.

Begge behandles på intensivavdelingen.

Reddet av redningsdykkere

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.20 torsdag.

- En person skal ha gått ut i vannet og da blitt tatt av strømmen. En annen har fulgt etter for å hjelpe, og begge har da blitt med strømmen. De ble funnet etter rundt ti minutter i vannet, sa Bernt Tiller, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, like etter ulykken.

Dykkere fra brannvesenet fikk dem opp av vannet.

Ifølge NRK hadde den ene ligget under vann i 20 minutter, den andre i omlag 30 minutter

Det ble utført livreddende førstehjelp på begge, før de ble fraktet til sykehus.

Flere personer var i følge med de to, og pårørende fikk hjelp av kommunens kriseteam.

