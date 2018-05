Jaktet på promillekjører som kjørte i veggen av Strindheimtunnelen i høy fart

- Tidligere PST-ansatt pågrepet i Frankrike, siktet for terrorfinansiering

Saken oppdateres.

Politiet fikk inn melding om hendelsen klokka 05.04.

- Vegtrafikksentralen så sammenstøtet på sine kamera i Strindheimtunnelen. Det var snakk om stor fart. Bilen fikk ganske store skader, og den mistet blant annet et hjul i sammenstøtet. Men bil og bilfører karret seg videre, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Det skal ha vært snakk om en personbil - en cabriolet som traff tunnelveggen.

Gjemt unna i parkeringshus

- På grunn av at dette var et såkalt høy-energi-sammenstøt satt vi igang søk med alt tilgjengelig mannskap. Og da klarte vi etter noe tid å lokalisere bilen - den var gjemt unna i et parkeringshus i Trondheim.

Bilfører var ikke lenger i bilen.

- Etter noe etterforskning, fant vi også bilfører i en leilighet ikke langt unna. Bilfører har erkjent å ha kjørt. Han er nå pågrepet og siktet for promillekjøring, opplyser operasjonsleder Volden til Adreseavisen.

Antok at bilfører var alvorlig skadd

- Ut fra hendelsen som vi fikk beskrevet av Vegtrafikksentralen og skadene på bilen - så antok vi at bilfører kunne være alvorlig skadd. Og derfor satte vi også alle ressursene vi hadde tilgjengelig inn på å finne vedkommende. Nå når vi har fått tak i bilfører, så fremstår han som uskadd. Men vil nå naturligvis bli fremstilt for lege, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.