- Mange har ikke så god råd, og de må ha et tilbud

Klokken 16.30 onsdag ettermiddag åpner dørene ned til kjelleren på Saupstadsenteret.

På en rekordvarm dag er det ikke akkurat kø utenfor. Men Can S. Kizilirmak (18) og Awo Ahmed Sugulle (16) kommer innom for å fortelle om kurset «Ung leder Saupstad/Kolstad», som de har tatt.

- Vi lærte blant annet hvordan man snakker foran folk, å arrangere møter, å skrive søknader og å gi førstehjelp. Det handler om å bli bedre for seg selv og for barn og unge rundt seg. En del barn som bor her, har ikke så mange å se opp til. Vi kan lede dem ved å vise hva vi gjør og vise tillit, så de ikke finner på noe annet tull, forteller 16-åringen.

Får statlig støtte

«Ung leder» på Boxåpner er ett av de elleve tiltakene som nå får statlig støtte gjennom tilskuddsordningen mot barnefattigdommen.

Se hele listen her:

Nasjonal tiltaksordning mot barnefattigdom Tiltak som får midler: Ung på Saupstad/Kolstad (Boxåpner), Camp Kolstad (Kolstad fotball), aktivitesguider for barn fra lavinntektsfamilier (Idrettsrådet i Trondheim), ferietiltak i kommunal regi, Rosenborg fritidsklubb, 22B Kontaktsenter for barn og unge (Salem menighet), Like muligheter for alle (Flerkulturell ungdom), Åpen hall i Kolstad Arena (Kolstad håndball), Skoggruppa på Lademoen, Redd Barnas Fritidsvenn (Redd Barna), «Transformers» - kunst- og kulturprosjekt for barn og unge i området Saupstad/Kolstad/Heimdal.

Noen av de som ikke fikk penger: Kirkens bymisjon - Trofast - et møtested for småbarnsfamilier, Mangfoldhuset - ungdomshuset, Kjør for livet, Kolstad utlånssentral fra fotballgruppa og Feliz Gym.

- Prosjektet handler ikke direkte om fattigdom, men om å gi unge muligheten til å bli ressurspersoner og ledere i eget og andres liv, sier leder av kulturenheten Egil Furre.

- Bekjempelse av fattigdom handler ikke bare om økonomi, men om holdninger. Nav kan komme med økonomiske tiltak, vi kan jobbe med holdninger og mestring, sier Furre.

Kizilirmak (18) har brukt det han lærte på kurset i praksis:

- Ja, blant annet til å starte opp prosjekter i kulturforeninga, forteller Kizilirmak, og sikter til Mevlana kulturforening som huser moské og en slags fritidsklubb.

- Hva tenker du om at 2500 barn og unge i Trondheim lever i familier med lav inntekt?

- Det er sikkert mange av dem som kom som flyktninger. Det er ikke bra, men det er også sånn at familiene må ta initiativ til å komme seg i jobb, sier 18-åringen, som selv arbeider i familiebedriften på Orkanger.

Sugulle sier det er viktig med gratis tilbud, som Boxåpner:

- Mange har ikke like bra råd, så det må være et tilbud til dem. Det behøver ikke å være folk med ordentlig dårlig råd, men kanskje man går på en idrett som koster penger, så må det andre man gjør være gratis, sier hun.

- Får ikke gjort alt

Boxåpner søkte egentlig om 750000 kroner, men fikk altså innvilget 350 000 kroner.

- Det betyr at vi får gjort noe, men ikke alt, sier Furre.

- Det oppleves som veldig synd at vi ikke fikk penger til «Ung voksen»-prosjektet vårt. Det er en viktig oppgave å nå de som er over 18 også, sier miljøterapeut Annabel D. Gåsterud.

Kanskje kan det likevel bli et redusert tilbud med kommunale midler.

