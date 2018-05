- Store grupper ungdom samler seg raskt

Kostnadssprekk på 116 millioner kroner for metrobussprosjektet

Saken oppdateres.

Mange har tatt langhelg nå, og neste uke er det natt til 17. mai og selve nasjonaldagsfeiringen. Det strålende været på toppen av dette, er ifølge politiet en ekstra risikofaktor for at det kan oppstå bråk.

- Marinen i maidagene er en utfordring. Det er ikke et sted å være for ungdom etter mørkets frembrudd. Der skjer bruk og salg av narkotika og vold, sier Mihle i forebyggendeteamet til trondheimspolitiet.

- Straffbare forhold

Flere ungdommer ble onsdag kveld tatt med av politiet etter kniv- og vannballongkasting på Charlottenlund. Politiet tok også hånd om flere ungdommer etter slåssing i Grilstadfjæra på Ranheim, der mellom 100 og 200 ungdommer samlet seg.

- Det bekymrer oss at store grupper samler seg så fort. Manglende respekt for politiet og autoriteter er også en bekymring. Ikke alle foreldre har helt kontroll på hva barn og unge er ute og gjøre i disse dager. Enten blir de forledet, eller så har de ikke god nok oversikt. Til dels er det straffbare forhold flere av dem er med på, som vold, skadeverk og narkotikabruk, sier Mihle.

Ungdomsforeldre som tenker seg på hytta nå til helgen, har han følgende beskjed til:

- Jeg ser helst at ungdommen blir med på hytta, men blir de ikke det, så må foreldrene forsikre seg om at de ikke kommer med en dekkhistorier. Kanskje sier de at de skal være hos en kamerat eller venninne, så drar de heller ut, uten kontroll, sier Mihle.

Ta en kontrolltelefon til vennenes foreldre, oppfordrer han.

Samler seg

Mihle nevner steder der ungdom typisk samler seg, som fjæra rundt Ranheim, Marinen, Festningen eller hjemme alene-fester.

- Det blir ofte annonsert på sosiale medier hvor de samler seg, så i den grad det er mulig, bør foreldre følge med. Men de bør i alle fall ta denne samtalen med sønnen eller datteren: Hvilke valg skal man ta når man står oppi noe? I verste fall kan du bli fornærmet i en sak, utsatt for vold eller overgrep. Eller du kan være så dum at du blir med på noe straffbart. Ungdom må få en strategi før de drar ut, sier Mihle, som poengterer:

- Mange er veldig greie og ordentlige ungdom, men så blir de utsatt for press eller en hendelse som oppstår raskt. Hvis man ikke har tenkt igjennom hvilken rolle man vil ta, kan man risikere å bli blandet inn i feil ting. Så er det kanskje folk som prøver alkohol for første gang, og er lite forberedt, sier Mihle.

Han sier gjengene som samler seg, gjerne er fra 13 til 17–18 år. Politiet frykter bråk i dagene kommer og til uken. Natt til 17. mai mobiliserer uteseksjonen i Trondheim kommune, politi, vektere og Røde Kors, blant annet. Helgen som kommer nå, holder de en bemanning de mener er forsvarlig.

