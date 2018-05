Trafikken i Trondheim direkte

Flere tusen er medlem av side for smuglervarer på Facebook

- Å kjøpe utenlandsprodusert er som å kjøpe en falsk Rolex og tro at den er ekte

Kunsteren Per Kirkeby er død

To norske spillere på All Star-laget – Nora Mørk ute

Bildene viser at p-vakten tok feil: – Dette er useriøst

Fortsatt alvorlig for brødre etter drukningsulykke i Nidelva

Brann i enebolig - to kom seg ut

Så blide blir trønderne når det er over 20 grader i mai

Skulle kjøpe burger - tatt for promillekjøring på Tiller

Fortsatt alvorlig for to brødre som ble reddet opp av Nidelva

Fortsatt alvorlig for brødre etter drukningsulykke i Nidelva

Fortsatt alvorlig for brødre etter drukningsulykke i Nidelva

Iran satser på diplomatiet for å redde atomavtalen

Saken oppdateres.

Her kan du følge flyten gjennom byens hovedtrafikkårer. Du kan også zoome inn på kartet for å se nærmere på enkeltgater.

Veier merket med grønt betyr at trafikken går som normalt. Dersom trafikken går saktere i et område vises dette ved at linjene endrer seg til oransje, rød og mørkerød (laveste hastighet).

Lurer du på hvordan det ser ut ellers rundt om i Midt-Norge? Sjekk ut vår webkamera-oversikt her!

Vi gjør oppmerksom på at grunnlaget for informasjonen er hentet fra Googles trafikk-tjeneste. De har tidligere har opplyst at trafikktallene blant annet baserer seg på innhentet data fra mobiltelefoner hos folk som kjører i de aktuelle områdene.

BAKGRUNN: Les hvordan Google sier de henter inn grunnlaget til trafikkoversikten (engelsk tekst).