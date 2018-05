- Skuffende at det kjøres såpass fort

Forlenget varetekt for to trønderske kvinner i Dubai

Saken oppdateres.

Høyeste hastighet var 71 kilometer i timen av de i alt ti førerne som fikk forenklet forelegg tirsdag.

- Hva er reaksjonen om man kjører 71 kilometer i timen i en 50-sone?

- Det blir dyrt. Du må ut med 8500 kroner, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

Laserkontrollen ble holdt ved Lund i Ringvålveien som går fra Heimdal til Spongdal.

- Det er skuffende at det kjøres så fort på en såpass svingete vei. Et bebodd område, med både gårdsbruk, traktorer og alt som er langs den veien. Det er jo heller ikke gang- og sykkelvei her, sier Hollingen.