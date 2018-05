Mer penger til studenthybler

Herman Mull (24) gikk fra D til A i snitt. Her er eksamenstipsene hans

Ny varmerekord for Trøndelag for første halvdel av mai

- Vi er glad for økningen, sier direktør Audhild Kvam i Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit). Hun mener tilskuddsøkningen gjør det mulig å bygge nye studentboliger.

- Vi tror dette skal være tilstrekkelig. Det har blitt verre og verre å få til gode studentboliger med de kostnadsrammene som har vært, sier samskipnadsdirektøren.

Studenthybler i sentralbyggene

Sit har nå inne søknader om nye studentboliger i Gjøvik, Ålesund og for å bygge om Sentralbygg 1 og 2 på Gløshaugen. Men Kvam tror ikke det blir penger til de to sentralbyggene på Gløshaugen i denne omgang fordi det ligger for langt fram i tid. Der er det planer om studentboliger i forbindelse med det nye universitetsområdet som kommer når NTNU flytter fra Dragvoll.

Tirsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Kostnadsrammen for hva en studenthybel kan koste totalt for å få statsstøtte, øker fra 800 000 til 900 000 kroner i pressområdene. Ellers i landet øker kostnadsrammen fra 700 000 til 850 000 kroner.

Selve tilskuddet for hver hybel øker fra 300 000 kroner til 340 000 kroner i pressområdene, og fra 240 000 kroner til 290 000 kroner ellers i landet.

For lite penger til å bygge for

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett heter det at regjeringen fra 2015 har tildelt midler til å bygge 2 200 studentboliger hvert år. Mange av disse boligene er ikke bygd blant annet fordi kostnadsrammen har vært for lav.

Nå foreslår regjeringen å øke rammene og satsene for de 2 200 nye boligene som Stortinget bevilget penger til i 2018.

Audhild Kvam sier Sit kommer til å se på strukturen for studentboligene i Trondheim når campusplanene er mer avklart. Strategien er å bygge sentrumsnær og campusnær. Når NTNU ikke skal være på Dragvoll er det ikke samme behov for studentboliger i det området.

