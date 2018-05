Verdens femte største cruiseskip er på plass i Trondheim

RBK-børsen: To sjuere etter målfesten mot Lillestrøm

Saken oppdateres.

Skipet, som med sine 71 meter er like høyt som Scandic Lerkendal, la til kai ved 08.30-tiden torsdag morgen.

MSC Meraviglia var, for å si det forsiktig, lett å få øye på da det kom seilende inn Trondheimsfjorden. Skipet er 315 meter langt.

De cirka 4000 turistene om bord er fra Tyskland, Frankrike, Italia og Spania. De har fått tilbud om utflukter til Bymarka, Munkvoll, Trøndelag Folkemuseum og Ringve, men påmeldingen for noen dager siden tydet på at de fleste ønsket å følge feiringen fra Trondheim sentrum.

Et team på rundt 25 personer sto parat for å guide turistene til rett sted.

- Planleggingen av anløpet begynte allerede før MSC Merviglia begynte å gå i ordinær trafikk i juni i fjor. Vi ser på dette som en svenneprøve for cruiseskipsanløpene til Trondheim Havn. Dersom vi viser at vi er fullt i stand til å ta imot et skip på denne størrelsen, vil det kunne gi muligheter til å ta imot flere av de aller største cruiseskipene i Trondheim, sa en spent cruisekoordinator i Trondheim Havn, Maria Kühnl noen dager før nasjonaldagen.