Eldre mann til lege etter påkjørsel i Midtbyen

Saken oppdateres.

Den første meldingen fra politiet gikk på at en syklist var påkjørt av buss. Etterhvert som politipatruljen undersøkte saken, ble det ganske uklart hva som hadde skjedd. Men et sammenstøt har skjedd mellom det som trolig er en fotgjenger og et kjøretøy i krysset Søndre gate/Olav Tryggvasons gate i Midtbyen i Trondheim.

- Melding at en syklist påkjørt av en buss. På stedet ingen som vet noe om bussen og syklisten vet ikke hva slags kjøretøy som traff ham. Det fikk han ikke med seg. Så nå vet vi bare at det er en mann som er kjørt på av et kjøretøy, sier politioverbetjent Nina Kroken på stedet.

Ambulanse kom raskt til stedet og mannen skal ha kommet seg inn i bilen ved egen hjelp.

- Mannen ser ut til å ha fått lettere skader, men kjøres til sykehuset for sjekk. Nå må vi prøve å finne ut hva slags kjøretøy som har truffet ham. Og det skal ha vært vitner og om de kan melde seg må gjerne melde seg, sier Kroken.