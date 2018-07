Mann tatt med gasspistol og slåsshanske med knivblad

Saken oppdateres.

- Klokken 23.39 fikk vi meldinger fra to uavhengige om at en mann hadde tatt frem noe som så ut som et våpen på en bussholdeplass. I hvert fall én av melderne hadde blitt siktet på og følt seg truet, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk en beskrivelse av gjerningsmannen, men et søk i det området ga ikke resultat.

Noe senere natt til torsdag fikk de ny informasjon i saken som førte til en politiaksjon mot en bolig på Byåsen.

- Siktet for ulovlig bevæpning.

- Da vi konfronterte mannen med saken, ville han ikke ha noe med oss å gjøre. Til slutt tok vi oss inn i leiligheten.

Mannen i slutten av 20-årene var alene da han ble pågrepet. Han sitter torsdag morgen i arresten og er siktet for ulovlig bevæpning.

- Vi fant og beslagla en gasspistol og en slåsshanske med knivblader i begge ender, sier Aaslund.