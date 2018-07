Mener det må snakkes mer om 22. juli

Sensurmeldingen er et sykdomstegn for RBK

Gorset var en av talerne under søndagens 22. juli-markering ved minnestedet i Tordenskioldparken i Trondheim.

Rundt 100 personer markerte at det var syv år siden terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya og mot regjeringskvartalet i Oslo.

- Det kommer nå en generasjon som ikke husker den dagen. For dem vil alltid 22. juli vil være historie, sa Gorset til de fremmøtte.

- Da blir det viktig å ikke bare fortelle en historie om et terrorangrep, men også fortelle historien om et land som svarte hat med kjærlighet, sa han.

- Ikke en ulykke

AUF-lederen sier til Adresseavisen at han ønsker at det skal bli snakket med om denne dagen fremover.

- Det er viktig at vi snakker om det som skjedde. Ikke som en ulykke, men som et målrettet angrep utført av noen med fascistiske holdninger, sier Gorset, og sier at man lenge har vært redd for å gjøre nettopp dette.

Han mener Facebook-meldingen fra daværende justisminister Sylvi Listhaug, som sa at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», var et eksempel på retorikk som bygger opp under slike høyreekstreme krefter.

Meldingen førte til at Listhaug måtte gå av, og før det hadde hun beklaget den i Stortinget. Men Gorset mener den var et eksempel på at folk har glemt hva terrorangrepet handlet om.

- Vi skal ikke være redd for å trekke 22. juli-kortet. Vi skal bruke det og snakke om det, hvis ikke så glemmer vi, sier han.

Delte ut pris

69 personer ble drept av Anders Behring Breivik på Utøya, mens åtte personer ble drept av bomben han plasserte ved regjeringskvartalet i Oslo.

På minnemarkeringen i Trondheim talte også fungerende ordfører Ola Lund Renolen (MDG), mens artistene Hans Bollandsås og Helene Misund opptrådte.

22. juli minnepris ble også utdelt til elevrådet ved Thora Storm videregående skole, for deres engasjement i Abbasi-saken om den afghanske familien som skal sendes ut av Norge.

Markeringen ble avsluttet med at det ble lagt ned roser ved minnesmerket.