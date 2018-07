Lang kø etter påkjørsel bakfra på Omkjøringsveien

Kom du ikke inn på drømmestudiet? Dette kan du gjøre i stedet – uten at det ødelegger for CV-en

Her ser du supporternes takk til Ingebrigtsen og Hoftun

Høytrykk i øst sikrer to uker på rad med temperaturer over 20 grader i Trøndelag

- Det var fyrverkeri over nattehimmelen

Her ser du supporternes takk til Ingebrigtsen og Hoftun

Høytrykk i øst sikrer to uker på rad med temperaturer over 20 grader i Trøndelag

Saken oppdateres.

Fører av personbil er tatt med til legesjekk etter en påkjørsel bakfra i nordgående felt på Omkjøringsveien i Trondheim. Det melder politiet på Twitter. Like etter at hendelsen ble tvitret ble det meldt om lang kø og at trafikken sto omtrent stille.

- Det er en personbil som er påkjørt av lastebilen bakfra. En kvinne i 50-årene som satt i personbilen klaget på smerter i skulder og nakke, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Falck måtte sende en tung bergingsbil til lastebilen og en annen bergingsbil til personbilen.

- Det er ikke meldt om at veien er ryddet ennå, sier Oseid klokka 15.

Ulykken ble meldt inn klokka 13.45 til operasjonssentralen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter