Påkjørsel bakfra førte til lange køer på Omkjøringsveien

Saken oppdateres.

Føreren av en personbil ble tatt med til legesjekk etter en påkjørsel bakfra i nordgående felt på Omkjøringsveien i Trondheim. Det meldte politiet på Twitter. Like etter at hendelsen ble tvitret ble det meldt om lang kø og at trafikken sto omtrent stille.

- Det er en personbil som er påkjørt av lastebilen bakfra. En kvinne i 50-årene som satt i personbilen klaget på smerter i skulder og nakke, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Falck måtte sende en tung bergingsbil til lastebilen og en annen bergingsbil til personbilen.

Like etter klokken 16.00 melder Vegvesenet på sine sider at veien er åpen for trafikk igjen.

Ulykken ble meldt inn klokka 13.45 til operasjonssentralen.

