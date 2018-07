Gir de ansatte fri til å bade og sole seg

Et av verdens største cruiseskip la til kai for siste gang i år

Saken oppdateres.

En hetebølge slår inn over Trøndelag, og fylket ligger an til å få to av tidenes varmeste sommernetter i helgen. Fredag klokken 10 kunne 28 registrerte steder i Trøndelag vise til over 20 graders varme.

LES OGSÅ: Frosta varmest i Trøndelag klokken 11 med 28,5 grader

- Da jeg så nyheten om at det skulle bli 30 grader og strålende sol tenkte jeg at de ansatte burde få fri. Det er leit å sitte inne på et kontor i denne varmen. Jeg kan ikke huske sist det har vært så varmt, sier Fremo.

Rett før Adresseavisen kom på besøk klokken 10 ga Fremo beskjeden til de ansatte på kontoret.

- Det ble jubel og high-fives. De ble veldig happy, sier Fremo.

LES OGSÅ: Tester badevannet i Trondheim hver uke

Bemanningskonsulent Renate Fjellheim var blant de som jublet.

- Flott med spontanitet og fleksibilitet på jobb nå som det er så godt vær ute. Nå skal jeg hjem til Ranheim og bade, sier Fjellheim fornøyd.

- Jeg tror ikke vi går konkurs som følge av dette. Jeg tror vi får igjen ved at de ansatte blir mer motivert og fornøyde. Det tjener vi på, sier Fremo.

På mandag er alt tilbake som normalt.

- Vi starter opp igjen klokken 8 på mandag, så lenge ingen drukner i løpet av helga. Alle skal jo hjem og bade, ler Fremo.

LES OGSÅ: Tørken kan gi oss 30 prosent dyrere strøm

.