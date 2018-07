Fredag spiller de for finaleplass i EM: Bli kjent med Norges stortalenter

- For mange bønder har sommeren utviklet seg til en krisesituasjon

Jonas på Alma's opplever sjuke ting: - Jeg blir ikke lenger overrasket over hva folk får til når de er ute på byen

Problemene for Midtbyen tårner seg opp som følge av det ene «tiltaket» etter det andre

Private tilbud er et viktig supplement i barnevernet

Gråkallen gir best utsikt til måneformørkelsen

Mann tatt for promillekjøring i Trondheim

Ørn-talentet skal spille om EM-finale: Drømmer om å spille for PSG

Mann pågrepet for innbrudd i Trondheim

Et av verdens største cruiseskip la til kai for siste gang i år

Ørn-talentet skal spille om EM-finale: Drømmer om å spille for PSG

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokka 03.48 at en mann i 40-årene har blitt tatt for kjøring i ruset tilstand av UP i Trondheim. Sak opprettes.

- Mannen ble tatt med inn og avhørt og det ble tatt blodprøve av mannen. Han har nå blitt løslatt, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.