Guide deg gjennom Trondheim, og se byen fra nye vinkler

Peer Perez Øian tar over spelet på Stiklestad

– Vi blir fortalt at vi mangler noe

Fire måter du kan reise rundt i byen, uten at du trenger å gå

Mann pågrepet for innbrudd i Trondheim

Et av verdens største cruiseskip la til kai for siste gang i år

Mann tatt for promillekjøring i Trondheim

Fire måter du kan reise rundt i byen, uten at du trenger å gå

Saken oppdateres.

Om man ønsker å oppleve byen på en litt annen måte, finnes det flere muligheter for dette med eller uten guide. Du kan se byen fra elva og derfor på en annen måte enn som turgåer, eller du kan kjøre på Segway på guidet tur rundt i byen.

- De som er med på turene hos oss, fra lokalbefolkningen, blir ofte overrasket over hvor mye de ikke viste om byen sin før de var med på turene, forteller Christina Gabrielsen fra Visit Trondheim.

Her er fire måter du kan oppleve byen på:

Segway

Mange har sikkert sett turistene som reiser rundt på Segway. Denne turen kan alle melde seg på hos Visit Trondheim og Segway Tours Trondheim. Ifølge deres hjemmeside får man en og en halv times tur gjennombyen med en av deres verter. Her får man også historie fra byen, med besøk hos flere av turistattraksjonene i Trondheim.

- Dette er en ny måte å se byen på. Turen kan man kjøpe over disk hos oss, og det går flere turer hver dag. Selv om denne turen er en som vi selger mye til cruiseturistene, er det flere fastboende i Trondheim som har tatt kontakt med oss, fordi de ønsker å være med, sier Christina Gabrielsen fra Visit Trondheim.

- Alle som ønsker å være med på turen kan være med. Flere av turistene som kommer innom til oss har fortalt at de reiser med Segway i alle byene de besøker, forteller Gabrielsen.

LES OGSÅ: Bli med på Segway-sightseeing i Trondheim

Sykkeltur

Det er mange som har tatt i bruk de nye bysyklene, men disse kan skape noe problemer for turister som ikke har smarttelefon. Om du skal besøke Trondheim kan du fortsatt leie sykler hos Visit Trondheim.

- Hos oss kan du fortsatt leie sykler, eller om du er en gruppe på tur kan man booke en sykkeltur med guide. Alle typene byvandring som tilbys kan man gjøre på sykkel, sier Gabrielsen fra Visit Trondheim.

- Vi har faktisk hatt en gruppe som dro på sykkeltur i bymarka. Denne gruppa tok trikken opp og kjørte på stier oppe i marka, og ned til sentrum. En slik tur krevet litt mer planlegging, men det er mange turer som kan tilrettelegges på sykkel og med guide, forteller hun.

LES OGSÅ: Skal sykle 10 000 km til India: – Jeg har egentlig ikke peiling på sykkel

Kajakktur

Om du ønsker å se byen fra Nidelven kan du reise på denne med kajakk. Trondheim kajakk tilbyr fire turer med kajakk hver dag, klokka ni, tolv, tre og seks. Disse turene varer i to timer, og turene kan du bestille på nettsiden til Trondheim kajakk.

- Man kan ta kajakkturer på egen hånd eller med instruktør. På den første turen man tar, får man en instruktørtime før man reiser, hvor man lærer hvordan man skal padle. Det kan være opptil 40 personer på denne turen, sier Gibrie Løvdahl, daglig leder og instruktør i Trondheim kajakk.

Turen starter på kunstgressbanen på Tempe idrettsanlegg som ligger i enden av Bostadvegen.

- Når man reiser på denne turen får man sett hele byen. Vi padler slik at man får se katedralen, Festningen, Gamle Bybro og Bakklandet. Dette er en veldig fin aktivitet som passer for alle. Der hvor vi starter er det rolig i elven, og det er trygt å padle. Det blir litt strøm i elven noen steder, men dette merkes ikke veldig intensivt når man padler. Kajakkene vi bruker er mer stabile enn vanlige kajakker, så det er veldig trygt, forteller Løvdahl.

LES OGSÅ: - Var på vei til operasjon på sykehuset - så fløy kajakkene av taket på E39

SUP-brett

Disse turene tar den samme løypa og har samme oppstartssted som kajakkturen og varer i en og en halv time. På deres nettsider står det at man kan bestille tur til hvilken dato og tid som passer best. Man får leie alt av utstyr man trenger, og det er også en 20 minutter lang introduksjon før turen.

- Her kan man enten reise på et enmannsbrett eller på et gigabrett. Gigabrettet tar fra fire til ti mennesker. På disse turene kan det være med opp til 20 personer, sier Løvdahl.

Hun forteller at man får oppleve mye natur og severdigheter når man tar en slik tur.

- Du får sett mye av byen, men man får også oppleve naturen, med fugleliv og litt fisk. Vi reiser steder hvor strømmen ikke er veldig sterk, slik at det ikke skal være farlig, forteller Løvdahl.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter