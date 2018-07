Politiet: - Vi har fått inn konkrete tips om flere personer

Gir legestudent aleneansvar for 70 gamle og syke - sier nei til tilbud om å leie sykepleiere

Saken oppdateres.

Politiet undersøker om det kan være en sammenheng mellom to voldsepisoder i Trondheim i forrige uke, og et ran av en mann på Nardo fredag morgen.

- Det er for tidlig å si at det er en forbindelse mellom sakene, men vi ser på saken, forteller krimvaktleder Torstein Ekseth ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Undersøker sammenheng i sakene

Politiet undersøker også om det kan være en sammenheng mellom de to voldsepisodene.

- Jeg synes ikke det er riktig å si at det er sannsynlig at det er de samme personene som står bak, men på grunn av noen likhetstrekk i sakene er det grunn til å se på om det kan være en sammenheng, forklarer Ekseth.

Tre personer løslatt

Natt til fredag denne uken pågrep politiet tre personer etter et ran på Nardo. Mennene ble satt i varetekt, men ble løslatt fredag klokken 16.

- Det er ikke grunnlag for å holde dem i varetekt, forteller krimvaktleder Torstein Ekseth ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

- Men det er dermed ikke sagt at de er funnet uskyldige. Disse personene er fortsatt interessante i saken, forteller Ekseth.

Han vil ikke kommentere hva disse personene har forklart i avhør.

Fått inn konkrete tips

Natt til 18. juli var Julius Kerumbe på jobb på Una Pizzeria på Solsiden. Mens han tok seg en pause i smuget utenfor restauranten, kom tre unge menn forbi. Én av dem tok rennafart før han uprovosert slo Kerumbe i kjeven.

Kerumbe er én av to personer som er utsatt for uprovosert vold i Trondheim i løpet av en uke. To dager senere, 20. juli, registrerte politiet en melding om en ny og lignende hendelse: en person ble slått ned i Kjøpmannsgata, ved Gamle Bybro. Ifølge krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon i Trondheim, fremstår begge episodene som uprovoserte.

Når det gjelder voldshendelsen på Solsiden har politiet fått inn flere tips.

- Jeg kan si at vi har fått inn flere tips og at det går på flere personer, sier Ekseth.

- Vi har fått inn tips som vi undersøker opp mot aktuelle personer, forteller krimvaktleder Eivind Jørgensen ved Sentrum politistasjon.

Jørgensen forklarer at måten de jobber med tipsene på, kommer an på tipset som kommer inn. Det må gjøres en vurdering av hvert enkelt tips som kommer inn.

- Noen tips er veldig konkrete, og da har vi god mulighet til å undersøke. Mens andre er mindre konkrete. Vi håper at folk fortsatt tar kontakt hvis de har tips eller informasjon om saken.

- Problem at folk vil være anonyme

Krivaktleder Torstein Ekseth forteller at etterforskere i dag jobber med flere av tipsene som har kommet inn.

- Vi prøver å innhente all informasjon som kan ha betydning i sakene, og finner da vitner som eventuelt kan ha opplysninger om gjerningsmenn.

Ekseth forteller at de bearbeider tipsene, og vil kalle inn vitner til avhør hvis det blir aktuelt.

- Litt av problemet er at de som ønsker å gi tips, ønsker å være anonyme. Og det skaper etterforskningsmessige utfordringer for oss.

Politiet har hentet inn overvåkningsvideo fra voldshendelsen i Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro.

- Jeg vil ikke si noe om hva vi har fått ut fra den. Der vet vi lite foreløpig, sier Ekseth.