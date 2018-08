To biler i ulykke i Inderøy

Beboer ble sterkt forbrent under bading

Saken oppdateres.

I en pressemelding skriver Trondheim kommune at beboeren er sendt til Haukeland sykehus etter forbrenningen som skjedde søndag 29. juli.

- Dette er en helt forferdelig og alvorlig hendelse. Det er dypt bekymringsfullt, sier fungerende kommunaldirektør Ander Stenvig.

Det er snakk om en sterkt utviklingshemmet beboer. I pressemeldingen skriver kommunen at vedkommende bor i en heldøgnsbemannet omsorgsbolig, har fullt bistandsbehov på alle områder og er non-verbal.

Det ble ikke oppdaget at vannet var så varmt før vedkommende satt i badekaret. Den ansatte som hjalp til med badingen kjente aldri med hånden på vannet før beboeren ble satt i badekaret. I tillegg viser undersøkelser at det var en teknisk feil på varmtvannsberederen som førte til at det kom altfor varmt vann ut av springen.