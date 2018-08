Motorsykkel har kjørt av veien ved Strindheimtunnelen

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokka 15.44 at en MC med to personer har kjørt seg av utenfor Strindheimstunnelen på Pir-siden. Nødetatene på vei til stedet.

Klokka 15.45 melder politiet på Twitter at de er på stedet og begge personene meldes å være med bevissthet. Redusert fremkommelighet for øvrig trafikk på stedet. Politiet dirigerer.

- Sjåføren av MC fremstår som uskadd, mens passasjeren har smerter og fraktes til St. Olavs av ambulanse. Politiet melder at trafikken ut av byen går greit, skriver politiet på Twitter klokka 15.39.

Fikk sleng og ble kastet av

- Det har vært en singelulykke, en ulykke med et kjøretøy. Det er en mannlig sjåfør og en kvinnelig passasjer. De to personene er lettere skadd eller uskadd, det er vanskelig å si enda. Motorsykkelen var ved rundkjøringen på Brattørsiden og var på vei til Strindheimstunnelen. De hadde fått en sleng, og har blitt kastet av sykkelen, sier Tonje Westad, innsatsleder fra politiet på stedet.

Hun forteller at flere vitner har forklart at det ikke var noe høy hastighet i bildet.

- Det kan antas at det har vært utfordrende på grunn av ny asfalt, og at det har vært regnvær kan ha vært medvirkende for at de fikk sleng, sier Westad.