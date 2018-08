Ung mann skal ha blitt slått ned og sparket av Celtic-supportere

Mesterliga-drømmen knust for Rosenborg

Trondsen smigret over Italia-interessen

Ilagt tvangsmulkt på 1000 kr dagen for ulovlig bygging

Som en siste utvei er ekstrapoeng nødvendig for bedre kjønnsbalanse på universitetet

I Trøndelag er Matfestivalen like kjent som Audi

Lastebil mistet to meter lange stålbiter på E6 - kjørte videre

Saken oppdateres.

- Første melding gikk på at flere personer gikk til angrep på en person. Vedkommende ble slått i bakken, og han ble sparket mens han lå nede, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

Politiet skal ha få melding om hendelsen klokka 02.55 natt til torsdag.

- Vi kom til stedet med flere patruljer, og en person ble pågrepet og mistenkt i forbindelse med hendelsen, opplyser operasjonsleder Lægdheim.

Nå har politiet fått informasjon om at det skal dreie seg om to gjerningspersoner som er fra Skottland, og politiet går ut fra at de er Celtic-supportere.

Jobber med å få tak i person nummer to

Politiet gjorde vitneavhør på stedet og jobber nå med å få tak i en person nummer to.

- Meldingen vi fikk gikk på at det var flere som utøvde volden. Men ut fra jobben politiet har gjort på stedet, er det to personer som har pekt seg ut som aktive i dette, forklarer operasjonsleder Lægdheim.

Personen som ble slått og sparket, ble tilsett av helsepersonell på stedet og hadde ikke behov for å bli tatt med til sykehus.

- Satte ikke pris på tilrop

Personen som ble utsatt for volden, skal ha kommet med et tilrop til to skotter som så angrep han.

- Personen vi har i arrest er skotsk og vi går ut fra at han er Celtic-supporter. De to skottene skal ikke ha satt pris på tilropet, og svarte da med å slå ned personen som er forulempet, sier krimvaktleder Geir Langås.

Politiet jobber med å få kontakt med mannen som ble utsatt for volden, for å sjekke hvordan tilstanden hans er.

- Han ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, og funnet i orden. Men vi ønsker nå å sjekke nærmere hvordan tilstanden hans er. Og det vil avgjøre hva vi gjør videre med mannen som sitter i arrest hos oss. Han ønsker nok gjerne å bli løslatt slik at han kan komme seg med flyet hjem, sier krimvaktleder Gangås.

Hadde grå hettegenser

Personen som sitter i arrest, er den som skal ha slått ned den voldsutsatte.

- Den som sparket da den unge mannen lå nede, er den vi ikke har fått tak i ennå, opplyser krimvaktleder Gangås.

Politiet har en heller sparsommelig beskrivelse å gå på.

- Han var ikledd en grå hettegenser. Vi har forsøkt gjennom hotellet å få de til å varsle oss hvis en med disse klærne dukker opp. Vi har ikke blitt kontaktet ennå, og dette kan nok bli vanskelig siden vi har et dårlig signalement av vedkommende, sier Gangås.

Voldshendelsen skal ha skjedd i krysset Nordre gate og Olav Tryggvasons gate, ved Deli De Luca.