Væretunnelen ble stengt etter kollisjon

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokken 16.05 at Væretunnelen er stengt etter at tre biler er involvert i et trafikkuhell. Hendelsen har skjedd rundt 150 meter inn i tunnelen i nordgående felt.

Sju personer er involvert.

- Det er ikke meldt om personskade, og det jobbes med bilberging, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie.

Klokken 16.45 meldes det at tunnelen er åpen igjen. Men det er fortsatt saktegående trafikk gjennom tunnelen.