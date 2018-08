To biler i ulykke i Inderøy

Beboer ble sterkt forbrent under bading

Beboer ble sterkt forbrent under bading

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokken 16.05 at Væretunnelen er stengt etter at tre biler er involvert i et trafikkuhell. Hendelsen har skjedd rundt 150 meter inn i tunnelen i nordgående felt.