Mann pågrepet for voldtektsforsøk på Bakklandet

Det var like før kl 01 søndag 29. juli at en kvinne ble overfalt utenfor Nygata 28 på Bakklandet i Trondheim. Overfallet skal ha skjedd ved trappa, men ble avverget av et vitne som kom syklende over Gamle bybro.

Tips førte til pågripelse

I dagene etter overfallet har politiet etterforsket saken og gjennomført mange vitneavhør.

- På bakgrunn av etterysningen Adresseavisen publiserte søndag, har vi fått inn mange tips og avhørt mange vitner, sier krimvaktleder Wenche Johnsen ved Sentrum politistasjon.

- Dette har ført til at vi har klart å identifisere antatt gjerningsmann. Han er nå pågrepet og siktet for voldtektsforsøk mot én kvinne, samt seksuell handling uten samtykke mot en annen kvinne, opplyser Johnsen videre.

Den pågrepne mannen er i 20-årene, av afrikansk opprinnelse og bor i Trondheim.

Kan ha antastet flere kvinner

Politiet mener det er grunn til å tro at mannen kan ha antastet flere kvinner.

- Vi ønsker å komme i kontakt med eventuelle andre kvinner som har opplevd uønsket seksuell tilnærming fra denne mannen, i og rundt Trondheim, i det samme tidrommet. Altså sist lørdag kveld, natt til søndag 29. juli, sier Johnsen.

Siktede sitter fortsatt i avhør.

- Mannen har fått oppnevnt forsvarer, og i løpet av kvelden kommer vi trolig til å avgjøre om han blir begjært varetektsfengslet, opplyser krimvaktlederen.

De som har opplysninger kan kontakte krimvakta på telefon 02800.

