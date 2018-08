Beruset bilfører presset to syklister av veien

Hendelsen skal ha skjedd på Heimdal, og politiet meldte om hendelsen klokka 07.46 søndag morgen.

- Har pågrepet en person som i beruset tilstand har kjørt bil på en slik måte at to syklister ble presset ut av veien, meldte politiet.

Syklistene skal være forslått etter å ha blitt presset av veien. Fører ble innbrakt for bevisopptak. Vedkommende har ikke gyldig førerkort og vil bli anmeldt.

