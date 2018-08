Tok nattbad i kanalen - fikk beskjed om å pelle seg på land

Politiet skal ha observert to hoder ute i vannet da de kom kjørende mot Trondheim sentralstasjon i natt. De meldte om hendelsen klokka 02.39.

- Baderne var helt edru, og de var enige med politiet om at dette var en dårlig ide, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk raskt varslet brannbåten.

- Den kunne vi avbestille, da vi så at de raskt kom seg opp av vannet selv, opplyser operasjonsleder Oseid.

#Trondheim Politipatrulje har snakket med to personer som har tatt et nattbad i kanalen ved Sentralstasjonen. Personene er edru. Enig at det var en dårlig vurdering å bade i kanalen