Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter like etter klokka 17.00 at både politi og ambulanse er på stedet ved Vår Frue kirke i Midtbyen. Dette etter at en mann har blitt slått. Mannen er ifølge politiet skadet i hodet.

Mannen blir nå behandlet av helsepersonell, mens politiet er igang med etterforskning.