Steinmur raste ned i boligområde på Heimdal

- Flaks at det ikke har gått menneskeliv

Saken oppdateres.

I et boligområde vest for Heimdal sentrum har en steinmur langs med rekkehusbebyggelse rast ned på vegen under. Det skal ha rundt klokken 15.45 fredag ettermiddag.

- Om lag 20 meter av en steinmur har rast ned på vegen, sier en nabo.

Ifølge naboen har en annen lignende mur rast tidligere i området.

En annen nabo sier det er mange barnefamilier i området, og at barn ofte leker i nærheten av muren.

- Lekeapparatene til barna raste ut med muren. Det er flaks det ikke har gått menneskeliv, sier naboen.

Ble vurdert som trygg

Villaservice AS er utbygger i området. Utbyggersjef Åge Eriksen sier muren ble gjennomgått og godkjent av Multiconsult i vår.

- Vi vet ikke årsaken til raset enda. For halvannet år siden raste en annen steinmur i området. Da fikk vi vurdert alle murene i området, og muren som nå har rast ble vurdert som trygg.

Eriksen sier de tar raset med stort alvor.

- Vi synes det er katastrofe. Dette rammer våre kunder rog vårt renome, sier Eriksen.

Ifølge Eriksen var Dovre Entreprenør ansvarlig for å sette opp muren. Han sier området nå sikres, og over helgen vil muren befares av Multiconsult, Dovre Entreprenør og Villaservice.