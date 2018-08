Vold på utested i Trondheim

Kristine (27) avspaserer for å jobbe på turisthytte

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokka 02.41 at det var pågående vold på et utested i sentrum av Trondheim. Vaktene hadde kontroll på mannen. Politiet kjørte til stedet, og pågrep en mann i 40-årene som kjørtes til arresten. Mannen anmeldes for vold.

To menn i klammeri

- Vaktene på et utested i Trondheim sentrum ba politiet om bistand. Det var to menn som hadde kommet i klammeri. Vaktene fikk kontroll på mannen som var mest aggressiv, og politiet dro til stedet og bistod. Mannen i 40-årene er satt i arrest og sitter der fortsatt. Mannen vil bli avhørt på formiddagen søndag, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

- Det er ikke meldt om noe personskade av volden, opplyser Lægdheim.