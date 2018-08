- Ikke ta det for gitt at hun som sitter ved siden av deg på forelesning, har det greit

- Vær mer enn en medstudent. Vær et medmenneske, sier Bovim i sin tale til de mange tusen som har møtt fram på gressplenen bak hovedbygget på Gløshaugen til den høytidelige immatrikuleringsseremonien. Samtidig varsler han at det senere denne dagen skal deles ut en ny pris, en vennskapspris som har fått navnet Buddyprisen. Dette skal symbolisere hvor stor pris NTNU setter på vennskap.

Studiestarten ved NTNU i tall: 11 257 har takket ja til en studieplass ved NTNU.

De nye studentene er fordelt på de tre studiebyene slik: Trondheim: 8887, Gjøvik: 1315 og Ålesund: 893.

De er fordelt på åtte ulike fakultet:

Fakultet for arkitektur og design (AD): 294

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): 2140

Det humanistiske fakultet (HF): 1541

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): 1377

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): 2175

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): 1482

Fakultet for naturvitenskap (NV): 1033

Fakultet for økonomi (ØK): 1215

I tillegg kommer cirka 2500 som starter på to-årig masterprogram ved NTNU og en del på etter og videreutdanning. Kilde: NTNU

I sin burgunderrøde fløyelskappe med rektorkjedet i sølv rundt halsen, taler han til de mange som har sitt aller første møte med akademia. 8887 har takket ja til en studieplass ved NTNU i Trondheim. Mange av disse har flyttet hjemmefra for første gang. De kjenner kanskje ingen av de andre på denne gressplenen på Gløshaugen. Bovim advarer mot ensomhet.

- Vær den som gjør en forskjell

- Ikke ta det for gitt at hun som sitter ved siden av deg på forelesning, har det greit. Det er ikke sikkert hun har snakket med noen på flere dager. Selv i Norges beste studentby, kjenner mange på ensomhet av og til. Du kan være den som bryter den ensomheten. Du kan være den som gjør en forskjell, sier NTNU-rektoren i talen sin.

Han sier videre at NTNU verdsetter vennskap og oppfordrer studentene på gressplenen til å være et medmenneske som holder rundt og lytter.

Tar avstand fra hatefulle ytringer

Men NTNU-rektoren oppfordrer også i sin tale til en mer respektfull offentlig samtale. Særlig ber han politikere om å ta avstand til hatefulle ytringer.

Respektfull er en av NTNUs kjerneverdier, minner Bovim om. Denne sommeren har vist at det er en verdi som trenger å bli løftet fram, fortsetter han i talen sin og viser til at mange unge som overlevde Utøya-terroren i 2011, har opplevd hatmeldinger når de ytrer seg offentlig.

- Flere kvier seg for å delta i samfunnslivet eller ta på seg politiske verv, fordi det er så belastende. Vi tror at demokratiet er robust. Men når folk trekker seg tilbake fra samfunnsdebatten fordi det blir så ubehagelig å delta, ser vi at demokratiet er sårbart, sier Gunnar Bovim. Han ber oss alle tenke over hvordan vi ytrer oss.

Vil at studentene involverer seg

- Det som begynner som en tankeløshet, er plutselig blitt en kultur. Hatefulle ytringer, slik vi har sett dem eksponert i sommer, er ikke bare rystende fra et rent medmenneskelig ståsted. Det er et angrep på meningsfrihet, ytringsfrihet og politisk mot. Jeg vil oppfordre hele det politiske miljøet: Ta klart og utvetydig avstand fra alle slike trusler mot demokratiet, sier Gunnar Bovim.

Bovim understreker til de ferske studentene at vi ikke trenger et samfunn der folk blir redde eller ikke orker å delta.

Kunnskap og spørsmål

- Vi trenger tvert imot flere unge som vil delta i politisk høyttenkning, i utvikling av demokratiet og den respektfulle, kunnskapsbaserte samtalen. Da skal vi heie på dem som tør, sier han.

Kunnskap er svaret fra rektoren på Norges største universitet. Han minner om FNs 17 bærekraftsmål og vil ha studentene til å involvere seg for en bedre verden. Han vil at studentene skal utfordre og stille spørsmål til en professor og alt det vi tror vi vet.

- Du har skjønt det nå. Vi har forventninger til deg. Vi kommer til å utfordre deg, sier NTNU-rektoren.

