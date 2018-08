Tatt på taket av St. Olav med stjålet post og sykkel

Her barker de sammen i duell: Slik vurderer Coolen RBKs nye fjes

Saken oppdateres.

I 04-tiden onsdag morgen fikk politiet melding om at det befant seg to personer på et tak ved sykehuset.

En patrulje rykket ut og traff på en mann og en kvinne som beskrives som kjenninger av politiet.

- De ble observert oppå et tak på gastrobygget på St. Olavs hospital, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

I nærheten ble det funnet en sykkel. De to erkjente å ha stjålet den fra Klostergata.

- De hadde også stjålet en del post fra i hvert fall tre postkasser. De anmeldes for tyveriene, sier Handegard.