- Fadderuka er den beste medisin mot ensomhet

– Aretha Franklin var et ikon for borgerrettighetsbevegelsen

Saken oppdateres.

- Trondheim har et studentlag eller en forening for det aller meste. Likevel er nesten en av tre studenter ensomme. Det viser at vi ikke er bra nok, sier Ragnhild Karlsen Dalslåen. Hun er leder for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

En ny helseundersøkelse blant norske studenter viser at nesten en av tre ofte eller svært ofte føler seg utenfor, isolert eller savner noen å være sammen med. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at det er omtrent like mange som føler seg ensomme i Midt-Norge som på landsbasis. Tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er ikke brutt ned på studiebyer. På landsbasis oppgir 29 prosent at de føler seg ensomme og alene ofte eller svært ofte. I Midt-Norge er det 28 prosent av studentene.

Studiestarten ved NTNU i tall: 11 257 har takket ja til en studieplass ved NTNU.

De nye studentene er fordelt på de tre studiebyene slik: Trondheim: 8887, Gjøvik: 1315 og Ålesund: 893.

De er fordelt på åtte ulike fakultet:

Fakultet for arkitektur og design (AD): 294

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): 2140

Det humanistiske fakultet (HF): 1541

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): 1377

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): 2175

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): 1482

Fakultet for naturvitenskap (NV): 1033

Fakultet for økonomi (ØK): 1215

I tillegg kommer cirka 2500 som starter på to-årig masterprogram ved NTNU og en del på etter og videreutdanning. Kilde: NTNU

NTNU-rektor Gunnar Bovim snakket om ensomhet i sin tale til alle de nye studentene på immatrikuleringen.

- Delta i fadderuka

Hele 50 055 norske studenter har svart på undersøkelsen, som er utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Oslo og Akershus og Vestlandet. Undersøkelsen blir kalt «Helt ærlig» og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon.

Studentaktiviteter, frivillig arbeid og fadderuka er en god måte å komme ut av ensomheten på, mener Ragnhild Karlsen Dalslåen i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

- Vi ser at de som ikke deltar i fadderuka, også er de som ofte mangler noen å prate med senere. Fadderuka er veldig viktig. Det er flere som senere har fortrolige venner blant dem som deltar på fadderuka enn blant dem som lar være, sier hun.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Fra Trondheim kan verden forandres – hvis vi vil!

Ensomhet er tabu

- Det er vondt å være den som ikke har noen å være sammen med. Sosiale medier gjør at det ser ut som om alle andre har det så kult. Det er tabu å si at jeg gjorde ingenting i helga. Jeg hadde ingen å være sammen med. Studietida skal jo være så bra og så er det ekstra trist når den ikke er det.

Ragnhild Karlsen Dalslåen er nå leder i velferdstinget på heltid. Hun har en bachelor i samfunnsøkonomi og har planer om å ta en master. Hun forteller at da hun begynte å studere som 19-åring i Oslo, var hun ensom.

Var ensom selv

- Jeg har kjent på ensomheten. Jeg studerte sammen med mange som var eldre enn meg. De var ferdige med å gjøre slikt du har lyst til når du er 19.

Hun forteller at de andre dro hjem etter forelesning, mens hun hadde lyst til å gjøre noe utenom det faglige.

- Jeg var ensom, utenfor og alene i en stor by. Det virket som om alle andre hadde så mye å gjøre og mange å være sammen med, og så hadde ikke jeg det selv.

LES OGSÅ: 9000 spente studenter er klare til studiestart på NTNU

Studentforening for nesten alt

Ragnhild Karlsen Dalslåen engasjerte seg i studentlivet og startet i linjeforeningen der hun traff andre med felles interesser. Hun oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Hun er også overbevist om at Trondheim er den beste byen å være student i selv om ensomhetstallene viser at det er mye å gå på, også her.

- Trondheim har en studentforening for nesten alt. Her kan du drive med journalistikk, idrett, lage fester, musikk, strikke eller kanskje spille brettspill. Og viss det ikke fins en forening for det du har lyst til å drive med, så er det sikkert noen som er villig til å hjelpe deg med å starte din forening, sier hun.

Se også billedgalleri fra studiestarten