Stakk av fra vogntog-kontrollen

Statens vegvesen hadde kontroll av tunge kjøretøy på Sandmoen tirsdag. Tungtransport-kontrollen var godt skiltet og ikke til å ta feil av. Likevel valgte en sjåfør å suse forbi i nordgående retning.

- Da våre kontrollører observerte dette vogntoget passere, kjørte de etter, sier Jan Ivar Moen, fagleder for Utekontrollen hos Statens Vegvesen, Trøndelag.

Moen forteller at vogntoget ble tatt igjen hentet tilbake til kontrollstedet og kom ikke videre til bestemmelsesstedet, Bodø.

Sjåføren var klar over feilene

- Her fant vi en punktering på ett dekk på den første akslingen på tilhengeren. På grunn av varmgang i hjullageret hadde sjåføren hevet akslingen på vogna. Dermed ble det feil belastning på lasten i denne hengeren, sier Jan Ivar Moen.

I tillegg til det, fant de fire utslitte bremseskiver.

- Det var med andre ord god grunn til at han bevisst har forsøkt å unngå kontrollen, sier fagleder for Utekontrollen.

Anmeldes og holdes tilbake

Dermed ble føreren av vogntoget anmeldt på to punkt.

- For å ikke ha stoppet for kontroll og for å kjøre med for dårlige bremser, sier Moen.

I tillegg ble han ilagt et overlastgebyr på 13 700 kroner. Føreren er ilagt bruksforbud på kjøretøyet.

- Gebyret må betales av hans arbeidsgiver og kjøretøyet må settes i lovlig stand før vi slipper han tilbake på veien. I tillegg blir dette en sak for politiet, sier Moen.

Tar bremser på alvor

Det aktuelle vogntoget er polsk.

- Vi opplever ikke at polske eller andre utenlandske vogntog er verstinger når det kommer til sikkerhet. Jevnt over er det aller flest lovlydige vogntog på kontrollene. Dermed trolig også på veiene, sier Jan Ivar Moen.

- Men innimellom kommer det noen med alvorlige bremsefeil på kontrollene våre. Disse er vi veldig glade for at vi får stoppet og tatt ut av trafikken, sier faglederen for Utekontrollen i Vegvesenet.