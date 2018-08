Evakuerer og sperrer av kjemibygget ved NTNU

Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter

Saken oppdateres.

Kjemikaliebygg 3 ved NTNU Gløshaugen ble evakuert fra klokka 16 onsdag ettermiddag.

- Det er NTNU, brannvesenet og politiet i fellesskap som skal gjennomføre evakueringen i forbindelse med en kontrollert håndtering av potensielt brannfarlig materiale på et laboratorium, forklarer operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

En kjemisk reaksjon

- Vi skulle avhende og destruere kjemikalier fra et kjemilager da vi kom over en flaske hvor det har skjedd en kjemisk reaksjon inni flasken. Stoffet har endret seg og utgjør en potensiell eksplosjonsfare, sier dekan, Øyvind Gregersen, ved Fakultet for naturvitenskap.

Han forklarer at det er stoffet Tetrohydrofuran som var på flasken og størrelsen er omtrent en liter. Tetrahydrofuran brukes som løsemiddel i kjemisk industri.

Potensiell eksplosjonsfare

- Innholdet er omdannet til et peroksid og det er potensielt eksplosjonsfarlig ved tilførsel av varme, sier Øyvind Gregersen.

Han sier at det ikke er snakk om stor fare, men at NTNU får bistand fra brannvesen og politi for å være på den sikre siden.

- Kjemillageret er nå tømt og ekspertene tar stilling til hvordan det skal destrueres. Planen er at det skal skje i kveld, etter at hele bygget er tømt. Vi tar alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger, sier dekanen.

Evakuerer området før destruksjon

Det er altså sikkerhetshensyn som gjør at man velger å evakuere bygningen i flere trinn. I første omgang vil etasje U1 og U2 bli tømt, og deretter vil hele bygget bli evakuert fra klokka 19.

- Det vil også bli sperret av rundt bygningen, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Evakueringen er planlagt å vare til 02 natt til torsdag.