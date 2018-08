Fire biler involvert i kollisjon på Strindheim

Her er Ilas nye landemerke

Saken oppdateres.

Politiets innsatsleder Dag Otto Evensen sier Adresseavisen at en av bilene ser ut til å ha kommet over i motgående kjørefelt.

- Der kolliderte den med to motgående biler, og det forårsaket en liten kjedekollisjon. Totalt er det fire biler involvert, sier Evensen.

Politiet varslet om ulykken på Twitter klokken 16.57 fredag ettermiddag.

Evensen sier at tre av de involverte ser ut til å ha kommet helt uskadd fra hendelsen, mens en person skal være lettere skadd. Personen skal være kjørt til sykehus for undersøkelse av en hånd, ifølge innsatslederen.

Operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt sier at det har blitt bestilt bilberging for å fjerne alle de fire bilene. Politiet anslår at det kan skape forsinkelser i trafikken i området.

Bakgrunnen for hendelsen er foreløpig ukjent.