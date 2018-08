Disse gatene vil bli påvirket av Trondheim maraton

Nå melder Jamtfall at André Hansen er tidenes beste RBK-keeper

Saken oppdateres.

En rekke gater og veier i byen blir påvirket av arrangementet, selv om det meste av løypa går på gang og sykkelstier.

- Nedre plan i Kjøpmannsgata helt stengt og øvre plan delvis stengt for trafikk. Starten for løpet er i Kongens gate og i Tordenskjoldsparken vil det være stor aktivitet. Det vil også være mye trafikk i Vår Frue Strete, sier Morten Rasch Eliassen.

Prosjektlederen advarer også mot at trafikken i Søndre gate vil bli påvirket.

- Det er selvsagt lov å parkere der, men det kan bli vanskelig å komme seg ut derfra, sier Isaksen.

- Setter inne flere vakter

Også i området mellom EC Dahls og Dora vil løpet trolig påvirke trafikken, fordi mange skal krysse veien. Prosjektlederen snakker om alt som er gjort for at løpet skal kunne gjennomføres best mulig uten å skape sproblemer.

- Vi har økt bemanningen med trafikkvakter, som skal dirgere, og samarbeider tett med politiet. Målet er at det skal gå mest mulig greit med trafikken, sier Isachsen.

- Men folk vil helt sikkert merke at det er 5000 løpere ute i løypa mellom 12.00 og 18.00, og like mange publikummere, som er i byen for å se på, sier han.

4400 forhåndspåmeldte

Klokken 12.00 lørdag går starten for fulldistansen under årets Trondheim maraton. Utover dagen følger puljer med løpere som skal løpe halvmaraton, teammaraton, 10 kilometer, 5 kilometer og barnas minimaraton.

Fredag passerte antallet forhåndspåmeldte 4400 løpere. Prosjektleder Eliassen er sikker på at antallet vil passere 5000 lørdag.

- Det var målet i fjor også. Da fikk vi 4500 påmeldte. Nå greier vi det. Om vi ikke passerer 5000 påmeldte er det lov å bli skuffet. Det er meldt bra vær, så nå regner vi med at de som har sittet på gjerdet og sett været an også kommer, sier han.

Grundige forberedelser

Eliassen snakker om arbeidet som er gjort for å forberede Trondheim maraton. Og alle forbedringene, blant annet systemer som gjør at folk som vil følge "sine" løpere kan gjøre det live på nett. Og opplegget for utdeling av nummer, som får bort køene, som folk opplevde i fjor. Da måtte enkelte vente i 45 minutter. I år blir det isteden fem minutter.

- Hva er du mest spent på nå?

- Jeg har vært spent lenge. Jeg vet at alt det tekniske kommer til å fungere, men vi har mye å leve opp til. Målet er jo å lage en fest for alle. Da er det viktig at alle ledd fungerer, sier Eliassen.

- Men som en kompis sa til meg: Du har faktisk to bursdager du, Morten. Det er bursdagen og så er det dagen da Trondheim maraton arrangeres.

