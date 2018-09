Åpen bru stoppet toppløperne under Trondheim maraton

Her er et av Bymarkas beste utsiktspunkt mot Trondheim

Saken oppdateres.

En oppgitt prosjektleder for Trondheim maraton, Morten Rasch Eliassen, sukker når han forteller om problemene som rammet de aller raskeste løperne på fulldistansen.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi har hatt dialog med Trondheim havn i forkant for å sørge for at noe sånt ikke skal skje, så skjer en slik glipp likevel. Her må det ha vært en åpenbar kommunikasjonssvikt, sier han.

Sinte løpere

Elisassen forteller at de beste og raskeste løperne i helmaraton, kom løpende mot brua da den plutselig gikk opp på grunn av en båt som skulle krysse under brua. Ca tjue sinte løpere fikk løpene sine delvis ødelagt og måtte pent finne seg i å vente.

- Hvilke reaksjoner har dere fått på det som skjedde?

- Vi har fått sinte kommentarer der og da, men vi regner med at det kommer klager i ettertid. Ennå er det egentlig få som har fått det med seg, sier Eliassen.

Nå vil arrangørene diskutere hva de skal gjøre for å kompensere løperne som ble rammet.

Skylder på hverandre

Adresseavisen kontaktet lørdag ettermiddag havnevakta, som er kjent med at brua ikke skal åpnes under arrangementet. Han viser til at det er Bane Nor som styrer både jernbane- og svingbrua ved Skansen, og er ikke kjent med at sistnevnte har vært åpnet.

Vakthavende pressevakt, Harry Korslund, hos Bane Nor, var ikke kjent med saken da Adresseavisen tok kontakt. Etter å ha sjekket med den lokale togledelsen i Trondheim, bekrefter Korslund at gangbrua ble åpnet lørdag formiddag.

- Brua blir åpnet på grunn av en bestilling eller beskjed fra havnevakta hos Trondheim havn. Det er ikke kommet noen form for beskjed til vår ekspedisjon om at brua ikke skal åpnes i et bestemt tidspunkt. Det er havnevakta som skal ha oversikt om den må åpnes. Om de er skjedd en glipp her, må det være snakk om en kommunikasjonssvikt hos Trondheim havn, sier Korslund.

Vil diskutere kompensasjon

- Det var ikke så mange som ble rammet, men dette er ting som ikke skal skje. Men det skjer jo. Det skjedde jo også noe under sykkel-VM i Bergen, sier prosjektleder for løpet, Eliassen.

Det er ikke første gang Trondheim maraton har problemer. I 2016 ble det skandale da det ble oppdaget at maratonløypene var for korte, noe som førte til kraftig kritikk. Da var omlegging den siste uken, på grunn av gravearbeid, årsaken til tabben.

- Vi jobber jo hele året med å sørge for at arrangementet blir best mulig. Jeg la meg flat i 2016. Jeg kan ikke gjør annet enn å beklage nå. Jeg kan jo ikke grave meg ned, sier Eliassen.