Det var nytt for dem å ikke bruke Torget, forteller Eliassen.

Prosjektlederen sier at de må gjøre noen justeringer til neste år, men at de totalt sett er godt fornøyd.

- Vi gikk fra trygge rammer til litt ukjent terreng, men det har gått veldig bra, sier han.

- Neste år skal vi bli enda bedre. For folk flest ble det en folkefest, fortsetter Eliassen.

Vinneren på helmaratonet ble Sebastian Conrad Håkansson med tiden 2.44.46. Beste kvinne ble Theresa Lyng-Jørgensen med tiden 2.59.17.

Noen problemer underveis

Blant problemene under dagens løp trekker Eliassen frem et vekslingsfelt som ikke tydelig nok kommer frem under ti-kilometeren, noen klager på toaletter og at noen tok feil av løypa på fem-kilometeren.

- Det skal ikke skje, man skal ikke kunne ta feil av løypa, sier han om sistnevnte.

- Gi meg Trondheim maraton 2019, så er dette ordnet.

Foruten dette oppsto det trøbbel da Svingbrua ved Skansen i Ila åpnet seg og fikk tetgruppa til å måtte stoppe og vente.

Hektisk for medisinsk personell

Han forteller også at det var en del som «fikk det litt».

- Det medisinske personellet har hatt litt å gjøre i dag. Sånn blir det jo selvfølgelig, sier Eliassen. Ifølge ham var det i år som i fjor varmt under maratonet, og da spiller ting som væske og næring inn på prestasjonen.

- Og så har kanskje noen trent litt dårlig, om ikke vært litt syk, sier han.

Han kommer med en oppfordring til neste års deltakere:

- Skal man springe lengre enn en fem eller ti kilometer, må man starte i god tid og tenke næring. Tenk på det allerede uka før, hvordan man skal spise og drikke. De som driver proffesjonelt starter tidlig med å drikke seg opp og ha noe å gå på, sier han og forteller at det tok ham selv tre år som deltaker før han mestret dette.

Håper på tettere samarbeid

Neste år håper prosjektlederen at det blir et enda tettere samarbeid med etatene i kommunen.

Under lørdagens maraton hadde de 200 funksjonærer i sving med alt fra utdeling av startnummer til søppelplukking.

Eliassen forteller at de har mye kontakt med politi, trafikkvakt, Trondheim kommune og Statens vegvesen, og at det har gått veldig bra.

- Skal vi lykkes med å skape et skikkelig stort arrangement, må vi jobbe enda tettere og enda mer smidig. Vi må ha med oss alle så det ikke er tvil om at første helga i september hvert år er Trondheim maraton, sier han.

Gjennomsnittlig har deltakermassen i maratonet økt med 3-400 hvert år. Han tør ikke ennå anslå hvor mange som deltok i årets løp - det må han telle over lørdag kveld.

