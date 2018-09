Safe med radioaktive stoffer fra NTNU på avveie

Advarer folk mot laserlys under skyteøvelse med kampflyene

Saken oppdateres.

I løpet av sommeren skulle en safe med radioaktive stoffer fraktes fra Kalvskinnet til Gløshaugen i forbindelse med flytting av fagmiljø på universitetet i Trondheim.

- I utgangspunktet trodde vi at safen var blitt levert på feil sted, men nå mistenker vi at den er stjålet, sier fungerende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø ved NTNU.

- Ikke bryt opp

Safen inneholder et preparatsett med små mengder radioaktivt innhold som er godkjent for bruk i videregående skole. Det er tre beholdere med radioaktive isotoper av stoffene strontium, americium og cesium.

- Undervisningssettet brukes på forkurs ved universitetet, opplyser dekan Geir Egil Dahle Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

- Hvor farlig er dette?

- Innholdet i intakt form vil ikke medføre helseskadelige stråledoser. Det er kun farlig hvis beholderne aktivt ødelegges, og innholdet inhaleres eller sniffes. Vi ber likevel om at man ikke prøver å åpne den hvis man finner safen, sier Øien.

- Vi ber om at den som har safen ikke forsøker å bryte den opp. Levér den tilbake til NTNU, oppfordrer Kaarø.

- Tar det på største alvor

- Vi tar dette på største alvor og er veldig lei oss for at dette skjedde. Vi vil gå gjennom våre rutiner ved flytting av slike stoffer, men det er ikke hver dag vi flytter et helt fagmiljø, sier dekan Øien.

Safen ble savnet 10. august og det ble meldt inn til Statens strålevern fredag 31. august. Safen har dimensjonene 38 cm x 30 cm x 30 cm. Dette er utstyr som ikke kan kjøpes av privatpersoner, men som kan kjøpes av alle skoler uten noen form for klarering eller godkjennelse.

- Ønsker tips

Det farligste stoffet i safen er americium (Am-241). Dette er samme stoff som benyttes i ioniske brannvarslere. Så lenge safen er uåpnet og innholdet intakt, er dette ufarlig.

- Hva slags nytte kan noen ha hatt av dette settet?

- Jeg kan ikke tenke meg noen som helst nytte av dette, sier Øien.

- Hva bør folk gjøre hvis de finner denne safen?

- Varsle politiet, eller oss på NTNU direkte hvis man ser en safe som svarer til beskrivelsen. Vi ønsker tips i saken, sier Øien.

Politiet er varslet og saken vil bli anmeldt.

