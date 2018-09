Trøndersk mann tiltalt for trusler mot Hadia Tajik

– Litt for snilt. Til og med den lokale politimannen var enig i det

Denne uka er det stor sjanse for å få 1500 i bot på bussen

Drømmestart for Norge: Har scoret to på seks minutter

Lunken stemning til Norge: – Vi må vinne for å få folkets tillit

Mistenker at safe med radioaktive stoffer fra NTNU er stjålet

- Mange som var der har sagt at de syntes det var fint å få se ungdommen, dansingen og miljøet

To pågrepet etter å ha stukket av fra politiet

Denne uka er det stor sjanse for å få 1500 i bot på bussen

Saken oppdateres.

Mandag ble det kontrollert 20 busser sør i Trøndelag. 18 fikk gebyr for ikke å bruke setebelte.

- Vi synes det er mye, når kontrollene er såpass godt varslet i media. Vi har en vei å gå ennå. Folk sier de glemte å ta det på seg, eller ikke visste at det var påbudt, sier Nina Pedersen i Vegvesenet som er med ut og foretar kontroller.

Les også: Beltebruken i buss går ned – varsler nye kontroller

- Nødt til å holde trykket oppe

Andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss, har økt de siste årene. Flere har i tillegg blitt flinkere til å si ifra til andre som ikke bruker belte.

- Vi ser i våre kontroller at flere fester på seg beltet på bussen nå, men vi er nødt til å holde trykket oppe for å minne passasjerene på hvor viktig det er, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få ungdom til å feste på seg beltet.

Les også: Hadde billett, men ikke nett - fikk bot

Stort skadepotensial

Skadepotensialet i buss er stort om ulykken skulle ramme. I en ulykke kan passasjerer uten belte bli kastet rundt i eller ut av bussen. Jo høyere fart, jo større kraft vil en usikret passasjer få.

- Å feste beltet er ikke en privatsak. I bussen bruker du beltet like mye for de du reiser sammen med som for deg selv, sier Henden.

Les også: 48 fikk setebeltegebyr på bussen

Busser som brukes i bytrafikk (busser klasse 1), har normalt ikke sikkerhetsbelter og disse er da unntatt. Men er det belte i bussen er det påbudt å bruke det også for busser klasse 1. Setene i forstadsbusser (klasse 2) og langdistansebusser (klasse 3) skal være utstyrt med setebelte.

Færre sier de bruker belte i buss

På landsbasis viser en spørreundersøkelse at beltebruken i buss det siste året har gått noe ned, fra 81 prosent i fjor vår, til 74 prosent som nå oppgir at de «i stor grad» bruker belte i buss. Årsaken er definitivt ikke manglende kunnskap. Hele ni av ti er godt kjent med beltepåbudet.

Kontrollene vil foregå i busser som har belte til alle sine sitteplasser, og ingen ståplasser.

Vanen sitter ikke, bruken går ned

En spørreundersøkelse viser at beltebruken i buss det siste året har gått noe ned, fra 81 prosent i fjor vår, til 74 prosent som nå oppgir at de «i stor grad» bruker belte i buss. Årsaken er definitivt ikke manglende kunnskap. Hele 9 av 10 er godt kjent med beltepåbudet.

- I bilen griper de fleste av oss automatisk etter beltet idet vi setter oss. Men denne vanen er foreløpig ikke helt etablert i bussen. Bruk belte hver gang du kan, både for din egen og andres sikkerhet, oppfordrer Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen.

Å «glemme det» eller skylde på «gammel vane» er de hyppigste årsakene til at vi lar være å bruke belte. Busspassasjerene oppgir selv at flere kontroller og påminnelser fra sjåføren, vil bidra til økt bruk.

Sosialt akseptert å droppe beltet

Unge i alderen 15-29 år tar mest buss, og er de dårligste beltebrukerne. Men holdningene er i ferd med å snu – stadig færre mener det er sosialt akseptert å ikke bruke belte i buss.

«Alle» bruker nå belte i bil, men slik var det ikke for noen år siden. Mange ser nok fortsatt på bussen som en frisone for beltebruk, men det er minst like viktig med belte i buss som i bil.

- Ta hensyn til de du reiser sammen med, og bruk belte når det er belte i bussen. Beltet holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for de du reiser sammen med i en bråstopp. En så enkel konstruksjon som det, har reddet og vil fortsette å redde mange liv, sier Kongsrud.