Jobbet uten sikring fem etasjer over bakken

Saken oppdateres.

En Adresseavisen-tipser tok bilder av det usikrede arbeidet som ble utført i Trondheim sentrum. Vedkommende fulgte med på arbeidet i en times tid og reagerte på at arbeideren ikke var sikret.

Øyvind Emblem, administrerende direktør i Ramirent AS, bekrefter at det er deres prosjekt som utføres i Trondheim.

Blir personalsak

Den ansatte som jobbet usikret, er ifølge ham fra et selskap de har leid inn til å montere stilas.

- Vi ble tidligere i dag oppmerksom på denne saken, og basert på det har vi tatt vedkommende av prosjektet, sier Emblem.

Det vil ifølge ham bli en personalsak for arbeideren som nå er tatt av prosjektet.

Arbeid i høyden prioritert

Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge skriver i en tekstmelding at han ikke vil kommentere denne konkrete saken da de ikke har vært i dialog med den aktuelle virksomheten.

- Men antall fallulykker gjør at arbeid i høyden er et prioritert risikoområde for Arbeidstilsynet, og etaten har blant annet tatt i bruk overtredelsesgebyr i betydelig omfang som et tiltak for å øke etterlevelsen av regelverket som skal sikre arbeid i høyden, skriver han.

- Et klart brudd

- Det er et klart brudd på våre rutiner og er helt uakseptabelt fra vår side, sier Øyvind Emblem i Ramirent.

Emblem viser til at HMS og sikkerhet står høyt for dem, både på deres prosjekter og overfor deres kunder når det kommer til sikkerhetsbrudd.

Han opplyser at han fra deres Trondheimsavdeling har fått bekreftet at interne rutiner er fulgt.

