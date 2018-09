Brann i butikk på Leüthenhaven

– Et par av årets absolutte favoritter for min del var på audition i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter rett etter 16.00 at det er bekreftet brann i Coop sine lokaler på Leüthenhaven. Politiet melder at butikken er evakuert, og at brannvesenet er på plass.

Det er ikke meldt om personskader.

Innsatsleder Roger Gustavsson sier at de fikk melding om at det brant i et kjølerom.

- Det kan være at brannen startet i en vifte, så brannvesenet jobber med å finne ut om det har spredd seg, sier han.

- Brenner det inne i selve butikken?

- Det er kommet røyk inne i butikken ja, men jeg vet ikke omfanget, sier han til Adresseavisen klokken 16.30.

Like etter klokken 17 melder politiet at brannen var slukket og at den trolig startet i et kjøleanlegg. Saken vil etterforskes videre.

Området rundt ble sperret av mens slukningsarbeidet pågikk.