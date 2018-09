Nå har hun bestemt seg

Jeg har hatt en bekymring over lengre tid. Nå klarer jeg ikke å holde på engstelsen lenger

Saken oppdateres.

Siden mai har det vært spørsmål rundt ordfører Rita Otterviks fremtid. Senest søndag sa hun til Adresseavisen at hun ikke hadde bestemt seg. Men nå er det klart. I en sms skriver ordføreren at hun har bestemt seg, og at det blir offentliggjort onsdag klokken 13.00.

Nominasjonsprosessen i Trondheim Arbeiderparti har tatt lang tid. Opprinnelig var 1.mai datoen for å melde fra om de tar gjenvalg eller ikke. Den gang fikk Ottervik forlenget frist, en frist som er blitt utsatt flere ganger siden. I midten av august sa leder Thomas Kappfjell at 9.september var den endelige fristen.

Etter det Adresseavisen forstår er det kun Otterviks svar som blir kjent under pressekonferansen. Hvordan den alfabetiske listen av kandidater til kommunelista ser ut, blir trolig ikke offentliggjort før torsdag.

