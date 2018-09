Asylsøkere fra Trondheim ble norgesmestere i cricket

Veien har vært planlagt i over 30 år, nå er den endelig klar for trafikk

Saken oppdateres.

U-19-laget fra Trondheim vant 2–1 over Fossum i NM-konkurransen i Oslo søndag. Lederen i Trondheim Cricketklubb, Sulalit Bandyopadhyay, sier mye hardt arbeid ligger bak seieren.

- Vi har spart opp penger i over to år for å delta i mesterskapet. Alle kampene skjer i Oslo, så vi har kjørt opp og ned til Oslo fem ganger denne sesongen for å spille mot de andre lagene, sier Bandyopadhyay.

- En god følelse

Laget fra Trondheim spilte mot Oslo-laget Fossum i finalen. På grunn av regn, måtte finalen spilles som en såkalt bowl-out, som tilsvarer straffespark i fotball.

- Fossum er vår største konkurrent, og har vært jevngode med oss hele sesongen. Det var en god følelse å vinne.

Bandyopadhyay tror laget har hatt positiv effekt av å få muligheten til å reise lengre avstander for å spille kamper. Han gir skryt til trener og oppmann Waqas Mushtaq for at laget har blitt en sammensveiset gjeng, til tross for avstandene som skiller mange av spillerne.

Voksende miljø

Cricketmiljøet i Norge sentrerer seg stort sett rundt Oslo, men miljøet i Trondheim teller nå om lag 250 aktive spillere. Ettersom alle elleve spillerne på U19-laget er asylsøkere, har mange blitt flyttet til andre steder i Trøndelag siden laget ble opprettet.

- Det er litt av en logistikk å få inkludert alle, ettersom flere av spillerne bor på asylmottak i Levanger og Stjørdal. De fleste spillerne kommer fra Afghanistan og snakker ikke så godt norsk, så vi forsøker å hjelpe dem i integreringen ved å snakke norsk på treninger og i kamper.

Siden juli i år har klubben hatt sitt hjemsted på de nye cricketbanene på Lade.