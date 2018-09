Blokk evakuert etter brann i Trondheim

Da Tor flyttet inn, bodde all slags folk i området. Nå er det annerledes

Saken oppdateres.

- Det er bekreftet røykutvikling fra femte etasje i ei blokk i Romolslia, sier underbrannmester Joakim Andresen ved 110-sentralen til Adresseavisen.

Sju enheter fra Trøndelag brann- og redningstjeneste er sendt til stedet.

Klokken 13.50 sier brannmester Per Ivar Lysholm at det har brent på en terrasse til en leilighet.

Han forteller at brannmannskapet på stedet har meldt at de har god kontroll, og at de skal begynne med ventilering.

- Det var ikke folk i leiligheten der terrassen brant, sier han.

Øvrige nødetater har også rykket ut.