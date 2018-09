Han var best på Ranheim

Han var best på Ranheim

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter like før klokken 20.30 at det har skjedd et trafikkuhell ved Rockheim, på fylkesvei 706. Tre biler skal være involvert og nødetatene har rykket ut til stedet.

Ifølge Adresseavisens fotograf på stedet dirigeres trafikken forbi stedet. Den ene av bilen har kjørt fra ulykkesstedet.