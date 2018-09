To tenåringer drept i Trondheim sentrum

Saken oppdateres.

To personer døde av skadene de ble påført under en alvorlig voldsepisode på en privat adresse i Trondheim sentrum i kveld. En mann ble kort tid etter pågrepet på Sentralstasjonen i Trondheim i forbindelse med hendelsen. Mannen ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen og er sendt til St. Olavs hospital for behandling. Tilstanden er uavklart, skriver politiet i en pressemelding.

Ytterligere en person ble skadet i hendelsen, denne personen er ved bevissthet.

Politiet ble like før klokka 18 varslet om en voldshendelse i en leilighet i Trondheim sentrum. Klokka 18.09 tok de seg inn i leiligheten, og fant to alvorlig skadde.

Alle de involverte er i slutten av tenårene.

Klokken 18.46 meldte politiet på Twitter: En mann, formentlig gjerningsmannen fra Prinsens gate, er pågrepet av politiet ved Sentralstasjonen. Han ble skutt i beinet i forbindelse med pågripelsen.

- Det er utført grov vold mot flere personer. Totalomfanget er foreløpig uklart. Helse er også på stedet og bistår de skadde, meldte politiet.

Sperret hele gaten

Politiet satte opp sperrebånd i Prinsens gate mellom Erling Skakkes gate og Bispegata.

- Ingen kommentar, vi må få oversik over situasjonen først, opplyste politiet på stedet til Adresseavisen like etter klokka 18.30.

Da var det hektisk aktivitet i området, med flere politipatruljer og ambulanse på stedet. Politiets kriminalteknikere jobber både i leilligheten i sentrum, og på sentralstasjonen.

Gjerningsmann pågrepet

Leder for operasjonssentralen Ebbe Kimo opplyste klokken 18.15 at de søker etter en gjerningsmann.

- Det er snakk om flere menn som er hardt skadd. Det er ikke benyttet skytevåpen, men et redskap i voldsutøvelsen. Vi søker etter en gjerningsmann. Vi har fått opplyst et navn på den antatte gjerningsmannen, sier Kimo.

Klokka 18.38 ble en person pågrepet på Trondheim sentralstasjon. Mannen ble skutt i benet i forbindelse med pågripelsen.

Spesialenheten for politisaker er orientert om at politiet har avfyrt skudd.

Politiet sier at de ikke har informasjon som tyder på at det er noen fare for publikum i forbindelse med saken.